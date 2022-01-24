‏‏‏دائمًا ما يقبل الكثير من الناس على تناول الشاي الأخضر؛ باعتباره أكثر فائدة وصحة من غيره من المشروبات، ويرددون بأنه يحمي القلب من الجلطات ويمنع ترسب الكوليسترول في شرايينه، لكن استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر قدم لنا صدمة بخصوص هذه الفوائد.

فوائد الشاي الأخضر للقلب ليست حقيقية:

وصدم الدكتور خالد النمر متابعيه على صفحته بتويتر، حينما كتب: “لمن سأل.. ما زال موقف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على موقعهم الإلكتروني أن الشاي الأخضر لم يثبت بدليل محكم أنه يقلل حدوث جلطات القلب أو يعالجها أو يمنع ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين”.

تعجب واستنكار:

وتباينت ردود أفعال المغردين بعد اكتشافهم خدعة الشاي الأخضر وفوائده، ما بين التعجب والاستنكار، حيث كتب سعود الشمري: “الشاي الأخضر كان كذبة وصدقناها وحتى الإعلانات عنه بدأت تندثر نهائيًّا”، فيما سخر رشدي من تصريحات النمر بقوله: “أي شيء تقوله هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اعكسه على طول ترى هذا هو الصح”، وعلّق أبو حمد قائلًا: “من تجربتي الشاي الأخضر يرفع الضغط”، وكتب حساب آخر: “يمكن يناسب فئة من الناس”.

من هي FDA؟

وإدارة الغذاء والدواء FDA هي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان، وتعتبر واحدة من الإدارات التنفيذية الفيدرالية بالولايات المتحدة، وهي المسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة من خلال التنظيم والإشراف على سلامة الأغذية، ومنتجات التبغ، والمكملات الغذائية، والعقاقير الطبية والأدوية المباعة فوق الطاولة واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية، وعمليات نقل الدم والأجهزة الطبية الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية، والمنتجات البيطرية ومستحضرات التجميل.