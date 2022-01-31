وجه الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” بالإضافة إلى جماهير النادي الشكر والتقدير إلى الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي، وذلك بسبب تكفله بصفقات الفريق الكروي الأول التي أُبرمت في يناير الجاري.

الهلال وجماهيره يشكرون الوليد بن طلال

وأعرب جمهور الأزرق عن سعادتهم البالغة بالصفقات التي جاءت لتدعيم الفريق الأول في مشواره في المنافسة على لقبي الدوري والكأس بالإضافة لتقديم نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية.

وكان الهلال، منذ أول أيام شهر يناير 2022، نشطًا تحت رئاسة فهد بن نافل، في تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية، أملًا في تحسين قوام الفريق الأول لكرة القدم، قبل المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، بدءًا من 5 فبراير المقبل، في الإمارات العربية المتحدة.

الصفقات التي أبرمها الهلال في يناير

وتعاقد الهلال مع 6 صفقات في يناير الجاري، بفضل دعم الأمير الوليد بن طلال، وهم:

محمد العويس من الأهلي بـ شراء بـ4 ملايين ريال سعودي عبد الإله المالكي من الاتحاد: شراء بـ6 ملايين ريال سعودي سعود عبدالحميد من الاتحاد مقابل خدمات مد الله العليان عبدالرحمن العبيد من النصر: صفقة انتقال حر ميشيل من فلامنجو البرازيلي: 32 مليون ريال سعودي أوديون إيجالو من الشباب: 25 مليون ريال سعودي وإعارة لوسيانو فييتو.

ورحل عن الهلال في شتاء 2022 كل من: بافيتيمبي جوميز، أمير كردي، مدالله العليان، محمد الواكد، تركي المطيري، لوسيانو فييتو، حبيب الوطيان، خليفة الدوسري، عبدالرحمن الدخيل.