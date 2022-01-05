تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، وسط تمنيات بالظهور بشكل مميز.

كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويخوض الزعيم نهائي كأس السوبر السعودي بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب الفيصلي بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون.

الهلال يحلم بلقب السوبر الثالث

ويدخل الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم مباراة كأس السوبر السعودي بهدف التتويج باللقب ومصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية، خاصة أن الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة التألق.

وسبق أن توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب كأس السوبر السعودي مرتين، بالتساوي مع النصر، وفي حالة تتويجه بالنسخة الحالية سينفرد بصدارة قائمة الأكثر فوزًا باللقب والأكثر مشاركة برصيد 5 مباريات.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن ينجح في الفوز على الفيصلي بنتيجة 3/2 في الجولة الـ15.