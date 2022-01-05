تسبب ملف عدم التجديد للاعب محمد كنو في قلق للفريق الكروي الأول في الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الفيصلي غدًا في مباراة كأس السوبر السعودي.

الهلال يُعاني في حال رحل محمد كنو

وكان الناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد لبرنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الفضائية قال عبر حسابه في “تويتر” عن ملف تجديد كنو: “لاعب كبير ويعيش أجمل فتراته الرياضية حاليًا سواء بقي في الهلال أو رحل لناد آخر، إن صحت أنباء انتقاله، اللاعب في أوج عطاءاته الفنية مع ناديه والمنتخب السعودي وانتقاله وإن حدث مكسب لناديه الجديد وسيخدمه لسنوات قادمة وخسارة فنية لناديه الحالي”.

8 ملايين ريال لإبقاء اللاعب

وفي وقت سابق، علق الإعلامي الرياضي لدى قنوات MBC عايض السعدي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” عطفًا على ما يقدمه كنو مع الهلال، هل يستحق 8 ملايين ريال بالموسم الواحد؟”.

ويبدو أن الهلال رفع عرضه للاعب من أجل إقناعه بالتجديد من 7 إلى 8 ملايين ريال مؤخرًا.