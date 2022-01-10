اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، اليوم الاثنين، استعداداته الميدانية لمواجهة الطائي.

الهلال جاهز لمباراة الطائي:

وركز جارديم في مران اليوم على الجوانب التكتيكية، وشرح بعد ذلك عددًا من الجمل الفنية، قبل أن يطبقها على جزء من مساحة الملعب.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري ومحمد البريك برامجهم، تخلفوا عن مرافقة بعثة الزعيم التي غادرت إلى حائل، مساء اليوم الاثنين.

على الجانب الآخر، أوضحت الفحوصات الطبية إصابة الثنائي علي آل بليهي ومصعب الجوير، وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا، ليتأكد غيابهم عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الزعيم ضيفًا على الطائي غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الهلال عند الساعة 3:40 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الاتحاد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن بـ19 نقطة.