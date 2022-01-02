عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد نظيره الفيصلي.

الهلال يعاود تدريباته:

وكان المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الجماعية، أمس السبت، بعد الفوز على الفيصلي.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالتدريبات اللياقية، ثم جمل تكتيكية، قبل أن يختتم جارديم الحصة التدريبية بمناورة فنية، بمشاركة الثنائي سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وكان الثنائي سلمان الفرج وجانغ هيون سو قد غابا عن الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، لمعاناة كل منهما بإصابة مختلفة، قبل أن تتأكد جاهزيتهما.

الزعيم يستعد لمواجهة الفيصلي:

وكان الزعيم قد نجح مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحفزه قبل مواجهة السوبر السعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، المقرر إقامتها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.