أضاف الفريق الكروي الأول في الهلال، البطولة رقم 64 في العام رقم 64 للنادي وذلك بعد حسمه للقب كأس السوبر السعودي قبل قليل على حساب الفيصلي.

الهلال يبدأ عام 2022 ببطولة

وكان الزعيم حقق لقب السوبر السعودي للمرة الثالثة بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان محمد العمري أحرز الهدف الأول لـ الفيصلي من تصويبة قوية في الدقيقة الـ16 ثم عزز الفرنسي رومان أمالفيتانو بالهدف الثاني لعنابي سدير في الدقيقة الـ24.

وبعد ذلك نجح سالم الدوسري في تقليص الفارق للزعيم من ركلة Double Kick في الدقيقة الـ41 بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ياسر الشهراني هدف التعادل للزعيم بالدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من موسى ماريجا.

ركلات الترجيح تبتسم للأزرق

وحسمت ركلات الترجيح البطولة لمصلحة الزعيم بنتيجة 4-3، حيث سجل للزعيم كل من سالم الدوسري وموسى ماريجا وسلمان الفرج وعبدالله الحمدان، بينما سجل لفريق الفيصلي بركلات الترجيح كل من جيليرمي وإسماعيل سيلفا وإيجور روسي.