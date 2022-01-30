أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأحد، عن تمديد عقدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله رديف ومحمد القحطاني.

رديف والقحطاني مستمران مع الهلال:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للثنائي رديف والقحطاني أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، حيث مدد عقديهما لمدة عام ونصف.

ويُعد عبدالله رديف ومحمد القحطاني من العناصر المبشرة في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، ويحظيان باهتمام من المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، ما دفع الإدارة لتمديد عقودهما؛ للاستمرار لفترة أطول في صفوف الزعيم.

الزعيم يستعد لكأس العالم للأندية:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح وديًّا، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح مشواره في السادس من فبراير بمواجهة الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.