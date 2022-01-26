أكد تقرير نشرته ديلي إكسبرس أن هناك تأثيراً لـ الوجبات السريعة على النظر.

إصابة مراهق بالعمى:

ويأتي هذا بعدما أصيب مراهق بالعمى بعد تناول هذه النوعية من الوجبات لسنوات.

وأفاد باحثون في مستشفى بريستول للعيون، بأن المراهق منذ المدرسة الابتدائية كان يأكل الوجبات السريعة فقط وهي البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والخبز الأبيض ومنتجات اللحوم.

تدهور الحالة:

وأظهرت الاختبارات نقصاً في مستويات فيتامين ب12 وفقر الدم كبير الخلايا، وبعد عام تدهور بصر المريض تدريجياً إلى حد العمى، وعند إجراء مزيد من الدراسة لنظام المريض الغذائي، وجد الأطباء ارتباطاً للوجبات السريعة بمخاطر القلب والأوعية والنظر، وأن سوء التغذية يمكن أن يضر صحة الجهاز العصبي، وخاصة الرؤية.