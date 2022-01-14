تشهد جدة يوم غدٍ إسدال الستار على النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الثانية عشرة والأخيرة من السباق، الذي انطلق في 2 يناير 2022م، حيثُ ستنطلق هذه المرحلة من محافظة بيشة حتى جدة، بمسافة إجمالية تبلغ 680كم، منها 164كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

سلسلة من الفعاليات

وسيتوافد المشاركون بعد انتهاء مرحلة الغد بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً إلى منصة رالي داكار في حلبة كورنيش جدة، التي ستحتضن سلسلةً من الفعاليات، قبل أن يتم تتويج الفائزين بالفئات الستة للرالي عند السابعة مساءً.

واستقطبت النسخة الثالثة لرالي داكار السعودية 2022 الـ 44 في تاريخ الرالي الصحراوي الأكثر شهرة وعراقة في العالم، أكثر من 650 مشاركاً، يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي، كما ضم السباق 430 مركبة في مختلف فئات السباق، و148 مركبة أخرى في فئة “داكار كلاسيك”.