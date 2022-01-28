دشن عبدالعزيز المطرودي، المؤسس لمعرض “دلني على الطيب”، النسخة الثالثة في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 150 علامة تجارية محلية وخليجية حضرت تحت سقفٍ واحد، بينها معارض من الإمارات وعمان والكويت.

فتح أبواب المعرض:

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًّا في تمام الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء، والدخول مجانًا لكافة الأعمار، ويضم المعرض أركانًا وأجنحة مختصة ببيع البخور والعود وعلك اللبان ومستلزمات التصنيع، كما يقع المتحف على مساحة واسعة، حيث يحوي على أكبر أشجار العود بالمملكة ومراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصًا وأهل الخليج عمومًا.

الاستمتاع بأنواع الطيب:

وبالإضافة للاستمتاع بأنواع الطيب، والحصول على عروض شراء مناسبة؛ سيتمكن الزوار من التعرف على صناعة العطور والجدوى الاقتصادية والفرص المتوفرة في السوق، والالتقاء برواد الأعمال والهواة الذين شقوا طريقهم وتغلبوا على التحديات وتحولت تجارتهم في فترة قصيرة إلى “براند” رسمي، يعزز ذلك اهتمامهم بالأذواق العصرية.