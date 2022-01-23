تلقى منتخب تونس الأول لكرة القدم نبأ سارًا، وذلك قبل مواجهة المنتخب النيجيري مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وهبي الخزري يلتحق ببعثة منتخب تونس

وذكرت قناة ” الكأس” القطرية أن وهبي الخزري قائد الفريق التونسي شُفي من إصابته بفيروس كورونا، ليخرج من الحجر الصحي ويلتحق ببعثة الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا.

وقبل مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي، وصل عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في صفوف منتخب تونس المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون إلى 15 حالة، بعد إصابة المدرب المنذر الكبير المدير الفني بالإضافة إلى 4 أعضاء من الجهاز الفني لـ منتخب نسور قرطاج.

وحول هذا الأمر، كان الصحفي الفرنسي رومان مولينا قال بأنه توجد فضائح وشبهات تلاعب حول تنظيم كأس الأمم الإفريقية من بينها التلاعب بنتائج فحوصات كورونا لبعض المنتخبات على حساب الأخرى.

التشكيك في نتائج الفحوصات

وهو الأمر الذي كشفته تقارير تونسية عن تواجد شكوك قوية من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص مصداقية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المعتمد من قبل الكاف.