أكد الإعلامي عادل بابكير أن هناك حملة ضد نادي الاتحاد لإسقاطه من صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بابكير يؤكد تعرض نادي الاتحاد لحملة:

وعلق الإعلامي عادل بابكير خلال تصريحاته لبرنامج المنصة على إذاعة ألف ألف، قائلًا: “نعم هنالك حملة ضد نادي الاتحاد، يباركها بعض الإعلاميين المحسوبين على العميد، للانتصار لآرائهم المشخصنة ضد بعض من يعملون بالنادي”.

وتابع: “التشكيك في شهادة الكفاءة التي حصل عليها الاتحاد في هذا التوقيت، وتداولها بالرغم من نفي الاتحاد السعودي عبر حسابه في تويتر لوجود حقوق للاعب، أمر يؤكد الحملة التي يتعرض لها العميد، وعلى الاتحاديين أن يلتفتوا لفريقهم فقط”.

اتحاد الكرة ينفي وجود قضية من فيصل الخراع:

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن وجود قضية للاعب فيصل الخراع ضد الاتحاد، قبل أن يحسم الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الأمر، ويؤكد عدم وجود قضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ19، بعد فترة التوقف الدولي.