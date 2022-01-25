يُعد الفرنسي بافيتيمبي غوميز واحدًا من أبرز اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية، وليس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فقط.

الهلال يعلن رحيله غوميز

وأعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بالأمس عن رحيل بافيتيمبي غوميز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ينتهي عقد صاحب الـ36 عامًا بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن الإدارة الهلالية اتفقت معه على فسخ التعاقد بالتراضي، من أجل ضم لاعب أجنبي.

بافيتيمبي غوميز يتألق مع الهلال

ودون بافيتيمبي غوميز اسمه بحروف من ذهب في سجلات الهلال، حيث ظهر بشكل مميز مع الزعيم، ليكلل مسيرته التي امتدت لثلاثة مواسم ونصف بالعديد من البطولات والإنجازات التي لا تُنسى.

وانضم بافيتيمبي غوميز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صيف عام 2018 قادمًا من غلطة سراي، وشارك في 147 مباراة بجميع البطولات، وسجل 107 هد، وصنع 16 هدفًا، ونجح في تحقيق 6 بطولات.

وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، وتوج بلقب هداف البطولة الآسيوية وأفضل لاعب بها 2019، بجانب هداف الدوري.