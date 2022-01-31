بدءًا من يوم غد الثلاثاء 1 فبراير 2022 ستصبح الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار حالة محصن في تطبيق توكلنا.
أهمية الجرعة التنشيطية
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:
- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.
- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
مستجدات كورونا
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (3669) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (4375) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (635,191) حالة ولله الحمد.
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