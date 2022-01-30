مع استضافة المملكة لمنافسات فورمولا الدرعية للمرة الرابعة في تاريخ منطقة الدرعية، يحظى القطاع الرياضي بدعم غير مسبوق من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصه الكبير على تعزيز ريادة المملكة في مختلف الرياضات والمنافسات العالمية، إذ إن الرياضة أحد أبرز القطاعات التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اهتمام لا محدود من سمو ولي العهد بالقطاع الرياضي:

الاهتمام الكبير من الأمير محمد بن سلمان بالقطاع الرياضي، ساهم بشكل كبير في استضافة المملكة للعديد من الأحداث الرياضية على المستوى الدولي مثل السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني وسباقات الفورمولا بجانب المساهمة في تلبية رغبات الشباب المحب للرياضات الدولية المختلفة مثل الملاكمة والمصارعة التي أيضًا حظيت باهتمام كبير ليتم استضافتها في المملكة.

وفي السابق حرص محمد بن سلمان على حضور فعاليات رياضية كبرى مثل سباق الخيل السنوي 2017، مهرجان ولي العهد للهجن 1 و2، فورمولا إي الدرعية 2018، 2019 و2021.

استضافة فورمولا الدرعية للمرة الرابعة نقل الصورة الحقيقية للمملكة وشعبها:

كما عزز استضافة المملكة لـ فورمولا الدرعية للعام الرابع على التوالي مكانة المملكة على مستوى الرياضات العالمية بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، بجانب المساهمة في نقل الصورة الحقيقية الإيجابية عن المملكة وشعبها في الإعلام الدولي.

واستضافت الدرعية جولتي فورمولا إي 2022 الأولى والثانية، للسيارات الكهربائية التي تتضمن 12 سباقًا في 12 مدينة بأربع قارات، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير.