أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن انتهاء العمل بالخطة (ب) للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في إنجلترا بدءًا من الخميس المقبل.

وقال جونسون خلال رده على جلسة أسئلة رئيس الوزراء أمام مجلس العموم إنه سيتم إلغاء العمل بناءً على الخطة (ب) لكنه اشترط الاستمرار في ارتداء أقنعة الوجه واستخدام جوازات سفر كوفيد في بعض الأماكن، وفق صحيفة “ايفيننج ستاندارد” البريطانية.

لقاحات:

وتابع: أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة لديهم الآن لقاحات معززة لحمايتهم، في الوقت الذي يعتقد فيه العلماء أن موجة أوميكرون قد بلغت ذروتها.

العمل من المنزل:

وتابع رئيس وزراء بريطانيا أن الحكومة اتخذت مسارًا مختلفًا لمعظم أنحاء أوروبا وتظهر البيانات أن هذه الحكومة اتخذت أصعب القرارات بشكل صحيح، مؤكدًا أنه اعتبارًا من يوم الخميس لن يُطلب من الناس العمل من المنزل بعد الآن، وانتهاء العمل بشهادة كوفيد الإلزامية، كما لن تفرض الحكومة بعد الآن ارتداء أقنعة الوجه في أي مكان وسيتم التخلص منها في الفصول الدراسية.

تأتى هذه الأخبار مع انخفاض مستويات الإصابة بكوفيد في معظم أنحاء المملكة المتحدة لأول مرة منذ أوائل ديسمبر.