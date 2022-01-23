انتهت، منذ قليل، مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون في أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز الخيول بركلات الترجيح، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

بوركينا فاسو تتقدم:

وبدأت مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الخيول، وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 18، سددها بيرتران تراوري، ولكنها أهدرها بعدما سدد الكرة في القائم.

ونجح تراوري في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 31، بعد تلقيه تمريرة رائعة لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية، وحاول منتخب الجابون الرد سريعًا، وأطلق آرون بوبيندزا تسديدة صاروخية، إلا أن الحارس حولها إلى ركنية.

وواصل لاعبو الجابون الضغط، وتمكنوا من هز الشباك عند الدقيقة 41، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون بتقدم الخيول بهدف نظيف.

الجابون تتعادل في الوقت القاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الجابون، سيدني أوبيسا عند الدقيقة 67، قبل أن تتعادل في الوقت القاتل بهدف عكسي، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وسجل الخيول هدف التقدم عند الدقيقة 101، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت محاولات المنتخبين، دون جدوى لتنتهي الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، قبل أن تتأهل بوركينا فاسو إلى دور الـ8 في كأس الأمم الإفريقية بعد فوزها بركلات الترجيح بنتيجة 7/ 6.