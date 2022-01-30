أثار البث المباشر الذي نشرته الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مع الفنان العالمي جون ترافولتا خلال حفل جوائز JoyAwards بالرياض مساء الخميس الماضي، ردود أفعال كبيرة.

بوسي شلبي وسلمان خان

وظهرت بوسي خلال البث المباشر وهي تُثني على الفنان العالمي جون ترافولتا وتمازحه، في حين تُظهر تجنبها للممثل الهندي المعروف سلمان خان، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور.

وقالت الإعلامية المصرية حقيقة ما أثير، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وكانت مجرد مُزحة.

وأضافت: “أنا من جيل الفنان الهندي أميتاب باتشان والممثل الأميركي جون ترافولتا وهؤلاء تركوا أثرًا وبصمة كبيرة في ذاتي، وأنا لم أرحب بأحد منهم سواء ترافولتا أو سلمان خان لكن كُنت أمزح وأخاطب السوشيال ميديا”.

وأوضحت شلبي أن حديثها في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الشخصي وظهرت فيها مع جون ترافولتا، وسلمان خان، كانت تقصد بها أبناء جيلها، الذين استمتعوا بتلك الفترة، مشيرة إلى أنها خلال البث كانت تتحدث مع مُتابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أنهت عملها على الريد كاربت، ولم تقصد الاهتمام بفنان مُعين على حساب الآخر.

وأكدت الإعلامية المصرية عدم مبالاتها بهذا الجدل المثار حيالها لأنها لم تخطئ في أي شيء، ولن تلتفت لأي شخص يدعي شائعات خاطئة في حقها.

حفل JoyAwards

يذكر أن حفل JoyAwards أقيم مساء الخميس الماضي لتكريم رواد الفن والترفيه في السعودية والعالم حيث حصل الفنان عبدالمجيد عبدالله على جائزة صناع الترفيه الفخرية فيما فاز الفنان يعقوب الفرحان بالجائزة الأولى في فئة المسلسلات عن دوره في مسلسل رشاش وحصدت الممثلة إلهام علي الجائزة الثانية في نفس الفئة عن مسلسل اختطاف فيما حصل فايز بن جريس على جائزة أفضل وجه جديد عن دوره في مسلسل رشاش.

كما فاز كل من ماجد المهندس ونانسي عجرم وأصالة بجوائز المسابقة في فئة الموسيقى وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة فئة السينما وهي نفس الفئة التي تم فيها تكريم الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.