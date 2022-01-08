تمكن اللاعب الأرجنتيني من إحراز الهدف الثاني لـ العالمي في مباراة النصر وضمك في الجولة الـ16 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د51' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق بيتي مارتينيز

ضمك 0 × 2 النصر#ضمك_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/CWoNoUotUD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022

ونجح مارتينيز في إحراز هدفًا لـ النصر ليعود إلى هوايته المفضلة بعد غياب دام 319 يومًا، حيث غاب طويلًا عن مباريات النصر بسبب الإصابة في مارس من العام الماضي.

وكان آخر مرة سجل فيها بيتي مارتينيز قبل هدفه في ضمك، كانت في شباك نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، وفاز النصر وقتها بهدف دون مقابل في مباراة أُقيمت على ملعب ” مرسول بارك”.

ملخص الشوط الأول من مباراة النصر وضمك

وأنهى العالمي، الشوط الأول من مباراة النصر وضمك متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في إحراز الهدف الأول لأصفر العاصمة بالدقيقة العشرين من تصويبة قوية.

ونجح الحارس وليد عبدالله في إنقاذ مرمى أصفر العاصمة من هدف التعادل بعدما تصدى لفرصة اللاعب الجزائري هلال سوداني.

النصر يبحث عن الفوز الرابع تواليًا

يذكر أن أصفر العاصمة يبحث عن الفوز الرابع تواليًا في دوري المحترفين السعودي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو.

وسيواجه النصر، فريق الفيصلي السبت المقبل في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين السعودي.