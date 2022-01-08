أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د19' الهدف الأول لـ النصر عن طريق تاليسكا

ضمك 0 × 1 النصر#ضمك_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/aFnOV7l4ZJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022

ملخص الشوط الأول

ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في إحراز الهدف الأول لأصفر العاصمة بالدقيقة العشرين من تصويبة قوية.

ونجح الحارس وليد عبدالله في إنقاذ مرمى أصفر العاصمة من هدف التعادل بعدما تصدى لفرصة اللاعب الجزائري هلال سوداني.

الفوز الرابع تواليًا هدف العالمي

يذكر أن أصفر العاصمة يبحث عن الفوز الرابع تواليًا في دوري المحترفين السعودي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو.