حسم نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، البرازيلي برونو تاباتا موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

تاباتا ينفي رحيله عن سبورتنج لشبونة

وأكدت تقارير صحافية محلية وبرتغالية خلال الأيام الماضية، أن النادي الأهلي يسعى لضم تاباتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بعد إعارة لاعبه السنغالي الحسن نداو.

وقال تاباتا خلال تصريحاته لقناة “سبورت. تي في”: “عرض الأهلي؟.. أنا سعيد في سبورتينج لشبونة ولا يزال لدي ثلاث سنوات ونصف في عقدي.. أنا مستمر ولا توجد لدي أي مشكلات، وكل ما أريد قوله هو إني سعيد جدًا هنا”.

وانضم تاباتا صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف سبورتنج لشبونة عام 2020 بعقد ممتد حتى عام 2025، ولعب 40 مباراة مع الفريق البرتغالي، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع مثلهم.

صفقات الأهلي في الشتوية

وأعلن النادي الأهلي عن 5 صفقات خلال الفترة الحالية، حيث تم استعارة نجم نادي النصر أيمن يحيى حتى نهاية الموسم، بجانب التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم، وتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر.

كما حصل النادي الأهلي على توقيع مع نادي الرائد، عبدالله المقرن، ولكنه سيمثل صفوفه بداية من الموسم الجديد، قبل أن يعلن عن تعاقده مع علي مجرشي قادمًا من الشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).