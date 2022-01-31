يترقب الجمهور العربي، مباراة منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، كون منتخب مصر الفريق العربي الوحيد المستمر في البطولة حتى هذه اللحظة.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وسوف تنطلق مباراة مصر ضد الكاميرون الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب باول بيا ستاديوم.

تاريخ مواجهات المنتخبين

وسبق لـ منتخب مصر أن تقابل مع نظيره الكاميروني في 27 مباراة، حيث فازت مصر في 15 لقاء بينما فازت الكاميرون في ست مباريات وكان التعادل حاضرًا في ست مباريات.

أما في بطولات كأس أمم إفريقيا ففازت مصر سبع مرات على الكاميرون، منها الفوز مرتين في نهائي كأس أمم إفريقيا 1986 في القاهرة، ونهائي كأس أمم إفريقيا 2008 في غانا.

بينما فاز منتخب الكاميرون على مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2017 في الجابون بنتيجة هدفين لهدف، ووقتها كان الأرجنتيني هيكتور كوبر مدربًا لمنتخب مصر آنذاك.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والكاميرون، سيواجه الفائز من مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب مصر تفوق بالأمس على منتخب المغرب بهدفين لهدف في دور الثمانية، بينما فاز منتخب الكاميرون على منتخب جامبيا بهدفين دون رد.