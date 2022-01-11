أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع مياه الجوف الصحية “حلوة” عن نية الشركة في طرح (625,000) سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية “نمو”.

الحصول على الموافقات للإدراج

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول” أنها حصلت على الموافقات للإدراج في السوق الموازية وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 6 فبراير إلى الخميس 10 فبراير.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 104.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11664.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وشمس، وساب الأكثر ارتفاعًا, بينما كانت أسهم شركات: عناية، وأمانة للتأمين، وريدان، وبترو رابغ، وأبو معطي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و 6.42% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ومجموعة تداول، وسابك للمغذيات الزراعية، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 14.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25845.82 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 190 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم تقاسمتها 6308 صفقات.