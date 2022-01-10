هبط سعر عملة بتكوين لما دون الـ40 ألف دولار لأول مرة منذ شهر سبتمبر الماضي في تداولات اليوم الاثنين حيث تراجعت بنسبة 5.10 بالمئة، لتصل إلى 39739.60 دولار.

ويأتي الانخفاض وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والأحداث الأخيرة في كازاخستان، ثاني أكبر مركز لتعدين البتكوين في العالم.

ويؤثر سعر “بيتكوين” في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبًا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.

نشاط العملات المشفرة

والمعروف أن العملات المشفرة تعد من الأدوات المالية التي اجتذبت شهرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت هذه العملات صعودًا كبيرًا خلال عام 2017.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في هذا السوق بتكوين، من مستويات 10 آلاف دولار لتلامس مستويات 20 ألف دولار، ولكنها سرعان ما تراجعت مرة أخرى لتتداول أسفل مستويات 10 آلاف دولار مع بداية عام 2018.

ومنذ عام 2018 وحتى منتصف عام 2020، لم تشهد العملات المشفرة تحركات كبيرة، لكن سرعان ما تغير الحال مع قرب انتهاء عام 2020.

بتكوين في عامها الإيجابي

وانطلقت بتكوين بقوة لتجتذب أعين وأموال المتداولين والمستثمرين في أسواق المال، واستمرت البتكوين في الصعود خلال عام 2021 أيضًا، حتى وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر نوفمبر 2021 قرب 69 ألف دولار.

وشهد عام 2021، صعودًا كبيرًا لعملة البتكوين، حيث صعدت من مستويات 29 ألف لتغلق عام 2021 عند مستويات 59 ألف مُحققة مكاسب تجاوزت 53%.

كما قامت السلفادور العام الماضي بإعطاء الغطاء القانوني للعملة المشفرة في شهر سبتمبر، لتصبح أول دولة في العالم تتبنى العملة المشفرة كعملة قانونية.