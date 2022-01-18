واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الباطن المقبلة.

الهلال يواصل الاستعداد:

وتركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث طبق المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

على الجانب الآخر، واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما تقرر أن يجري الكوري الجنوبي جانغ هيون سو برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا لمدة أسبوع.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعب الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.