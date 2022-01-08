أُسدل الستار على مباريات اليوم السبت بالجولة الـ16 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج مباريات السبت:

وكانت مباريات اليوم انتهت بفوز النصر على ضمك بثنائية دون رد، وفوز الرائد على الفتح بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الشباب وأبها بهدف لكل فريق.

الاتحاد في صدارة الدوري السعودي:

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 35 نقطة، يليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 32 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 29 نقطة، ضمك رابعًا برصيد 26 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 24 نقطة، الرائد سادسًا برصيد 24 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 21 نقطة، الطائي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 19 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، يليه الباطن برصيد 15 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.