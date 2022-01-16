اختُتمت منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين أمس السبت بإقامة 4 مباريات.

نتائج مباريات أمس السبت

وفاز ضمك على الطائي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز النصر على الفيصلي برباعية دون رد، أما الهلال ففاز على التعاون بثلاثية لهدفين، وفاز الأهلي على الحزم بهدف دون رد.

الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 38 نقطة، أما الشباب فيتواجد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 32 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 30 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 29 نقطة، الرائد سادسًا برصيد 24 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 22 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 22 نقطة.

الأهلي تاسعًا برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الاتفاق عاشرًا والطائي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة لكل منهما.

الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، التعاون في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 15 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.