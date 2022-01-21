وسع نادي الاتحاد، صدارته لـ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي الفيصلي في ختام مباريات اليوم بالجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

وكانت مباريات اليوم الجمعة، انتهت بتعادل بين الباطن والهلال بهدف لكل فريق، وفوز النصر على التعاون بهدف دون رد، بجانب تعادل الأهلي وضمك بهدف لكل فريق، وفوز الاتحاد على الفيصلي.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة يليه نادي النصر ثانيًا برصيد 35 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 34 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 25 نقطة، الرائد سابعًا برصيد 24 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 22 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 19 نقطة، الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

الباطن والحزم والفيصلي يصارعون الهبوط:

وفي آخر 3 مراكز في ترتيب الدوري السعودي، يتواجد الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الفيصلي في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.