عزز الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الجولة السادسة عشرة.

وانتهت مباريات اليوم الجمعة، بتعادل سلبي بين الباطن والاتفاق، وفوز للتعاون على الحزم بثنائية لهدف، وفوز للاتحاد على الفيحاء بهدفين دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الجمعة:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 35 نقطة، يليه الشباب ثانيًا برصيد 31 نقطة، والنصر ثالثًا برصيد 26 نقطة، وضمك رابعًا برصيد 26 نقطة.

الهلال خامسًا برصيد 24 نقطة، الرائد سادسًا والفيحاء سابعًا برصيد 21 نقطة لكل فريق، الطائي ثامنًا برصيد 19 نقطة.

ناديا الاتفاق وأبها في المركزين التاسع والعاشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة لكل فريق.

الحزم في المركز الأخير:

التعاون في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، الفيصلي والباطن في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 15 نقطة لكل فريق، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.

3 مباريات غدًا في دوري المحترفين:

وتنطلق غدًا السبت 3 مباريات استكمالًا لمباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة الأولى بين فريقي ضمك والنصر وتنطلق في الرابعة إلا عشر دقائق عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

المباراة الثانية بين فريقي الفتح والرائد وتنطلق في تمام السادسة إلا ربعًا مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثالثة بين فريقي الشباب وأبها وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”الملز” في الرياض.