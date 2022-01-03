تُستكمل مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت، بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات السبت

المباراة الأولى بين فريقي ضمك والنصر وتنطلق في الرابعة إلا عشر دقائق عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

المباراة الثانية بين فريقي الفتح والرائد وتنطلق في تمام السادسة إلا ربع مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثالثة بين فريقي الشباب وأبها وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الملز” في الرياض.

موعد مباريات اليوم

ويشهد اليوم الجمعة 3 مباريات في افتتاح الجولة الـ16 من بطولة الدوري.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والاتفاق في تمام الثالثة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

المباراة الثانية بين فريقي التعاون والحزم وتُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وتنطلق في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً.

المباراة الثالثة بين فريقي الاتحاد والفيحاء وتُقام على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءً.

أبرز أرقام الدور الأول بـ الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد نجح في تحقيق الفوز في 10 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراتين، كما أن العميد هو صاحب أقوى خط دفاع فلم تهتز شباكه سوى 12 مرة، بالتساوي مع الفيحاء ثم الشباب الذي استقبل 15 هدفًا.

وكانت الجولة الخامسة عشرة شهدت تفوقًا واضحًا للكبار حيث فاز الاتحاد على الباطن والهلال على الفيصلي والنصر على الفتح وفوز الشباب على الأهلي.

كما أن التعاون هو أسوأ خط دفاع بالدور الأول حيث اهتزت شباكه 30 مرة، بينما الاتفاق هو ثاني أسوأ خط دفاع بعد استقباله 26 هدفًا.

وساهم ثنائي النصر أبو بكر وتاليسكا في تسجيل 21 هدفًا من أصل 24 للنصر هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين.