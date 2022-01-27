اختُتمت اليوم الخميس، مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وكان المنتخب السعودي فاز على منتخب عمان بهدف دون رد، بينما فاز منتخب أستراليا على فيتنام برباعية دون رد، وفاز منتخب اليابان على الصين بثنائية دون رد.

ترتيب المجموعة بـ تصفيات كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في صدارة المجموعة الثانية بـ رصيد 19 نقطة، يليه منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، المنتخب الأسترالي ثالثًا برصيد 14 نقطة، المنتخب العماني رابعًا برصيد سبع نقاط، المنتخب الصيني خامسًا برصيد خمس نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا وفي المركز الأخير برصيد صفر من النقاط.

90 دقيقة تفصل بين صعود الأخضر لـ المونديال

ويحتاج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الفوز على منتخب اليابان ظهر يوم الثلاثاء المقبل وذلك لضمان الصعود رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان ظهر الثلاثاء الأول من فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في ملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 ليضمن مباشرة تأهله الرسمي لـ كأس العالم في قطر، وبفارق سبع نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

وقبل نهاية تصفيات كأس العالم 2022 عن آسيا، بجولتين سيكون الأخضر ضمن التأهل في حال الفوز على اليابان، حتى وإن نجح المنتخب الياباني في الفوز في الجولتين التاسعة والعاشرة، فسوف يُصبح رصيده 21 نقطة، بينما يكون رصيد المنتخب السعودي 22 نقطة بشرط الفوز على اليابان، وتحقيق أي نتيجة أخرى أمام منتخبي الصين وأستراليا في آخر جولتين من التصفيات.