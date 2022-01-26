يومان فقط تفصلنا عن ليلة عبدالمجيد عبدالله بموسم الرياض، حيث يعود الفنان الكبير لجمهوره بحفلاته الساهرة، يوم 28 يناير الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا.
إقبال كبير على ليلة عبدالمجيد عبدالله
يذكر أن ربع ساعة فقط كانت كفيلة بنفاد تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض، على مسرح محمد عبده أرينا، والمقرر له يوم 28 يناير الجاري.
وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: “الشوق والحماس كبير للفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله خلال ربع ساعة التذاكر كلها خلصت نشوفكم يوم الجمعة ٢٨ يناير في محمد عبده أرينا”.
Mood #ليله_عبدالمجيد pic.twitter.com/yqntF9Hi0G
— سعود ؏ العتيبي (@isfayez3) January 25, 2022
تفاعل المغردين
وتفاعل عدد كبير على الليلة المنتظرة بعد غد الجمعة، للفنان عبدالمجيد عبدالله ودشنوا هاشتاقًا يحمل اسم ليلة عبدالمجيد، وشارك الكثير منهم بمقاطع فيديو لبعض كلمات أغنياته، فيما رقص البعض على هذه الأغنيات، وشارك البعض مقاطع فيديو وهو يستمع لأغنيات المطرب الكبير، سواء داخل المنزل أو خلال قيادة السيارة.
#ليلة_عبدالمجيد #صباحيات_lلشتاء
Mood 😍🎼 pic.twitter.com/tBuaoS1Lga
— ﮼روح﮼الفؤاد﮼العاشقه (@dala3000) January 26, 2022
مدح الرياض
وفي وقت سابق أعرب عبدالمجيد، في لقاء له مع فضائية روتانا، على متن الطائرة خلال توجهه إلى الرياض، عن سعادته بسفره إلى العاصمة واصفًا إياها بأنها مدرسة الحب، مشيرًا إلى أن فكرة المشاركة في الحفلات موجودة ولم يكن بحاجة لإقناع، لكن ما عطله عنها هو ظروفه الصحية.
وأضاف، أن ظروفه الصحية لها علاقة بالتوازن ما يؤثر على تركيزه بشكل كبير، وهو ما منعه من المشاركة في الحفلات، مشيرًا إلى أنه ليس مع كثرة الحفلات، لكنه يهتم بقيمتها ونوعيتها، متمنيًا أن تكون الفرصة الجديدة لعودته لإحياء حفل في الرياض بداية.
ولفت عبدالله إلى أنه لم يكشف عن تطورات حالته الصحية سابقًا، لحين مرور الأزمة بسلام، إلى أن أتت الفرصة المناسبة للعودة للحفلات.
انا في #ليلة_عبدالمجيد ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/HVo5wXq7vE
— B N (@lb74i) January 21, 2022
العلاقة مع تركي آل الشيخ
وعن علاقته بالمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أوضح أنهما على علاقة منذ زمن، وأن آل الشيخ لديه حس فني، مؤكدًا على فخره وتقديره له ووجوده بينهم.
واختتم عبدالمجيد عبدالله، حواره متحدثًا عن الرياض ومجتمعها، مؤكدًا أن أكثر مجتمع يسمع ويحب الفن هو الرياض، واصفًا أهلها بالذواقة، وأنها – الرياض – عاصمة الحب وبوابة الفن.
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