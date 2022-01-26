يومان فقط تفصلنا عن ليلة عبدالمجيد عبدالله بموسم الرياض، حيث يعود الفنان الكبير لجمهوره بحفلاته الساهرة، يوم 28 يناير الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا.

إقبال كبير على ليلة عبدالمجيد عبدالله

يذكر أن ربع ساعة فقط كانت كفيلة بنفاد تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض، على مسرح محمد عبده أرينا، والمقرر له يوم 28 يناير الجاري.

وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: “الشوق والحماس كبير للفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله خلال ربع ساعة التذاكر كلها خلصت نشوفكم يوم الجمعة ٢٨ يناير في محمد عبده أرينا”.

تفاعل المغردين

وتفاعل عدد كبير على الليلة المنتظرة بعد غد الجمعة، للفنان عبدالمجيد عبدالله ودشنوا هاشتاقًا يحمل اسم ليلة عبدالمجيد، وشارك الكثير منهم بمقاطع فيديو لبعض كلمات أغنياته، فيما رقص البعض على هذه الأغنيات، وشارك البعض مقاطع فيديو وهو يستمع لأغنيات المطرب الكبير، سواء داخل المنزل أو خلال قيادة السيارة.

مدح الرياض