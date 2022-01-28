مازح المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الفنان المصري رامز جلال، خلال تكريمه في حفل JOYA AWARDS بالرياض، مساء أمس الخميس.

تركي آل الشيخ يمازح رامز جلال

وقال تركي آل الشيخ ممازحًا رامز جلال خلال تسليمه الجائزة قائلًا: “جاي تتكرم ولابسلي ترتر”، حيث كان الفنان المصري ومقدم برامج المقالب الشهير يرتدي بليزر أحمر ويلمع الترتر من خلاله.

وأشاد آل الشيخ ببرنامج المقالب الذي يقدمه رامز كل عام خلال شهر رمضان على فضائية “إم بي سي”، وقال: «برنامجه بينجح غصب عننا حتى لو لابس ترتر» في إشارة إلى تصدر البرنامج نسب المشاهدة.

حفل JoyAwards

يذكر أن حفل JoyAwards أقيم ليلة أمس لتكريم رواد الفن والترفيه في السعودية والعالم حيث حصل الفنان عبدالمجيد عبدالله على جائزة صناع الترفيه الفخرية فيما فاز الفنان يعقوب الفرحان بالجائزة الأولى في فئة المسلسلات عن دوره في مسلسل رشاش وحصدت الممثلة إلهام علي الجائزة الثانية في نفس الفئة عن مسلسل اختطاف فيما حصل فايز بن جريس على جائزة أفضل وجه جديد عن دوره في مسلسل رشاش.

كما فاز كل من ماجد المهندس ونانسي عجرم وأصالة بجوائز المسابقة في فئة الموسيقى وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة فئة السينما وهي نفس الفئة التي تم فيها تكريم الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.