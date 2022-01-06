كشف المدربان، البرتغالي ليوناردو جارديم ومواطنه دانييل راموس تشكيل فريقي الهلال والفيصلي لـ مباراة كأس السوبر السعودي التي تنطلق مساء اليوم على ملعب الأمير فيصلن بن فهد ” الملز” في الرياض.

تشكيلة الهلال والفيصلي

وجاء تشكيل الفريق الكروي الأول بـ الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا، بافيتيمبي جوميز”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الهلال فمكونة من: “عبدالله الجدعاني، متعب المفرج، محمد جحفلي، حمد اليامي، مدالله العليان، مصعب الجوير، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان”.

وجاء تشكيل الفيصلي مكونًا من: “مصطفى ملائكة في حراسة المرمى، رفائيل دا سيلفا، إيجور روسي، ياسين برناوي، محمد العمري، إسماعيل سيلفا، هشام فايق، جيليرمي، خالد الكعبي، جوليو تفاريس، رومان أمالفيتانو”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “أحمد الكسار، صالح القميزي، حسين قاسم، صالح العباس، محمد الصيعري، محمد النخيلان، عبدالرحمن الدوسري، وليد الأحمد، أحمد العنزي”.

لقب اليوم في السوبر السعودي يفض الشراكة

وفي سياق آخر، يسعى نادي الهلال الخميس للفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي لفض الشراكة مع نادي النصر.

وحصد كبيرا الرياض لقبين لكل منهما في السوبر؛ حيث فاز الزعيم بلقبين عامي 2015 و2018 بينما فاز النصر بكأس السوبر عامي 2019 و2020.

وفي حال فوز الزعيم في مباراة الهلال والفيصلي اليوم فسوف يكون حقق 3 ألقاب متفوقًا على النصر بينما حقق الفتح والشباب والأهلي لقبًا واحدًا من قبل في بطولة كأس السوبر.