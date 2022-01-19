تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر ضد السودان ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، أملًا في ظهورهما بشكل مميز.

مصر ضد السودان

وتلعب مصر ضد السودان، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويطمح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، في تقديم أداء مميز وخطف الثلاث نقاط؛ أملًا في التأهل، فيما يسعى المنتخب السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مشاركته الحالية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

ويفقد منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراة السودان اليوم كل من؛ أكرم توفيق الذي انتهى مشواره في البطولة، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، فيما يُعاني أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش من إصابات بسيطة.

ويتوقع أن يبدأ كيروش مباراة مصر ضد السودان اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، عمر كمال، محمد النني، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

ويملك منتخب مصر الأول لكرة القدم 3 نقاط من الفوز على غينيا بيساو، ويحتاج إلى الفوز في مباراة السودان اليوم، من أجل التأهل إلى دور الـ16 كوصيف للمنتخب النيجيري متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.