انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز النسور بهدف نظيف.

نيجيريا تتقدم على منتخب مصر:

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا التي أُقيمت على ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا الكاميرونية بشكل سريع، حيث ضغط الفراعنة وأطلق مصطفى محمد تسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وتعرض الفراعنة لصدمة قوية، بعدما تعرض أكرم توفيق لإصابة قوية ولم يستطع استكمال اللقاء، ليغادر الملعب بعد مرور 13 دقيقة ويشارك محمد عبدالمنعم بدلًا منه، ليفرض منتخب نيجيريا سيطرته على اللعب.

وكاد سيمون أن يهز شباك الفراعنة عند الدقيقة 26 من هجمة سريعة عن طريق أريبو، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح كيليتشي إيهيانتشو في هز الشباك بتسديدة قوية عند الدقيقة 30.

ومرت تسديدة نديدي بجوار مرمى الفراعنة، قبل أن يتألق محمد الشناوي ويتصدى لتسديدة أخرى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف دون رد أمام نيجيريا.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل منتخب نيجيريا الاستحواذ على اللعب، واصل محمد الشناوي تألقه وأنقذ أكثر من فرصة خطيرة، كما أبعد أيمن أشرف ومحمود حمدي الونش عدة فرص.

ومرت تسديدة إيهيانتشو بجوار القائم، وجاءت أول محاولة للفراعنة عن طريق كرة بينية من زيزو لمحمد صلاح، ولكنه لم يستغلها ليمسكها الحارس أوكوي، قبل أن يتألق الشناوي مجددًا ويبعد كرة من إجويكي.

واستمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا بتحقيق النسور لفوز هام في بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية.