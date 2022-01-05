كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن أرقامها للعام 2021م؛ حيث أنهت (44) مساهمة، صرفت على إثرها حقوقًا مالية تصل قيمتها إلى (1,404,643,088) ريالاً، لمصلحة (4,533) مساهماً.

وقامت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” باتخاذ (409) قرارات خلال (48) اجتماعاً، وأنهت (44) مساهمة، وباعت (2,285,083) متراً مربعاً من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بأكثر من (259,466,760) ريالاً .

إنجازات لجنة تصفية

وتحققت هذه الإنجازات للعام 2021م بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية؛ المالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة (355) دراسة قانونية، وكسبت (117) حُكماً لمصلحة المساهمين، وحصلت (19) سنداً تنفيذيًا بقيمة (186,827,035) ريالاً تمثل حقوق المساهمين، كما جرى إصدار (34) سندًا تنفيذيًا على أصحاب بعض المساهمات العقارية، وأما في الجوانب التسويقية فقد بلغ مجموع المساحات المباعة لعام 2021م (2,285,083) متراً مربعاً بقيمة (278,926,767) ريالاً، وفي الجوانب الهندسية أكملت اللجنة (4) رفوعات مساحية بالإضافة إلى (3) تقارير هندسية متعلقة بالمساهمات العقارية.

52 مليون متر مربع من أراضي المساهمات

يُذكر أن اللجنة تمكنت من إنهاء (491) مساهمة عقارية، وقامت ببيع أكثر من (52) مليون متر مربع من أراضي المساهمات، واستعادت ما يزيد عن (11,352,274,358) ريالًا، استفاد منها أكثر من (40,605) مساهمين منذ تشكيلها، مؤكدةً استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها.