انتهى الشوط الأول من مباراة الحزم والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د 27 الهدف الأول لـ الحزم عن طريق موحا الخادفي

التعاون 0 × 1 الحزم#التعاون_الحزم#قنوات_SSC pic.twitter.com/1v4DTNpmNN

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 7, 2022

ملخص الشوط الأول:

ومنح اللاعب المغربي موحا الخادفي هدف التقدم لنادي الحزم في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

ولم يتأخر سكري القصيم كثيرًا، حيث سجل هدف التعادل عبر مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وقبل المباراة، يتواجد سكري القصيم في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.