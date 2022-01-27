انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد عمان بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ملخص الشوط الأول لـ مباراة المنتخب السعودي ضد عمان

وبدأ الشوط الأول بأداء أقل فنيًا للاعبي الأخضر، وسط خطورة من لاعبي منتخب عمان، الذين بحثوا في أكثر من مناسبة عن تسجيل الهدف الأول في شباك الأخضر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تُقام المباراة على الجوهرة المشعة في جدة.

تشكيل الأخضر للمواجهة

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة اليوم كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، فهد المولد وفراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم كل من؛ محمد اليامي، فواز القرني، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، متعب الحربي، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري وصالح الشهري.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.