ستشهد مباريات دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، مواجهات نارية وذلك بعد نهاية دور المجموعات بالبطولة.

موعد مواجهات دور الـ16

وستكون مباريات دور الـ16 كالتالي: “بوركينا فاسو ضد الجابون، نيجيريا ضد تونس وذلك يوم الأحد المقبل”.

يوم الاثنين المقبل ستلعب غينيا كوناكري ضد جامبيا، والكاميرون ضد جزر القمر.

يوم الثلاثاء المقبل، ستلعب السنغال ضد الرأس الأخضر والمغرب ضد مالاوي.

يوم الأربعاء المقبل، تلعب مصر ضد كوت ديفوار ومالي أمام غينيا الاستوائية.

المنتخبات التي ودعت كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات

وودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات كل من منتخب الجزائر حامل اللقب في آخر نسخة بعام 2019 ومنتخبات ” إثيوبيا وزيمبابوي وغانا والسودان وغينيا بيساو وسيراليون وموريتانيا”.