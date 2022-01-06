بعد ستة أيام من الصمت الإلكتروني ، عاد السفير الياباني بالرياض فوميو إيواي، إلى التغريد مرة أخرى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

السفير الياباني يكشف سبب غيابه

وكتب إيواي، على حسابه من جديد: “الحمد لله اليوم تمكنت من استئناف التغريد. حيث كان لدي مشكلة في جوالي والذي كان معطلًا لمدة ستة أيام”.

جسر للتواصل مع السعوديين

يذكر أن حساب السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، له دور كبير في تعزيز التواصل والتقارب مع الشعب السعودي، منذ تولي منصبه الحالي في 18 مارس 2021م، حيث انضم إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر في شهر فبراير من نفس العام.

وبلغ عدد متابعي حسابه حتى الآن (59.300) ألف متابع، فيما تحمل نبذته التعريفية: “حساب تويتر الرسمي لسفير اليابان في السعودية والسفير الياباني الأسبق في العراق”.

أساليب السفير الياباني في التواصل

ويستخدم السفير الياباني اللهجة والمفردات المحلية في تغريداته، إضافة إلى ارتداء الزي السعودي مثل “البشت” و”الشماغ”، وتناول الأكلات السعودية، واهتمامه بالرد على تعليقات المتابعين على تغريداته، بجانب مناداة زوجته بـ”أم كوجي” أسوة بالسعوديين والعرب.

ودائما ما يظهر فوميو احترامه وتقديره للإسلام والمسلمين، وحرصه على تهنئة السعوديين في المناسبات والأعياد، والاحتفاء بيوم الجمعة واستخدام عبارات الترحيب والشكر العربية والإسلامية، وتشجيع المنتخبات السعودية والرياضيين السعوديين.