أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الخميس مجموعة من القرارات الانضباطية على خلفية أحداث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ومنها تغريم علي آل بليهي مدافع الهلال وإيقاف علي لاجامي مدافع مواطنه النصر لمباراتين، كما تم تغريم الناديين ماليًا بسبب أحداث مباراتهما في نصف نهائي المسابقة شهر أكتوبر الماضي.

تفاصيل الغرامات المالية

وغُرم علي آل بليهي لاعب الهلال 5000 دولار أميركي، مع تعليق 3750 دولارًا لمدة عامين في حال عدم تكرار المخالفة، إذ عاقبته لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي بسبب وضعه علم ناديه وسط ملعب مباراة فريقه أمام النصر ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين.

إيقاف علي لاجامي مباراتين

وأُوقف علي لاجامي مدافع النصر مباراتين بما فيها عقوبة الإيقاف التلقائي عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي، بالإضافة إلى تغريمه ألف دولار أميركي، يتم تعليق 750 دولارًا منها لمدة عامين.

وغُرم الهلال 6000 دولار نظرًا لتأخر الفريق بالنزول إلى أرض الملعب قبل بداية شوطي المباراة ما أدى إلى تأجيل انطلاقة الحصتين، و7500 دولار يتم تعليق نصفها نظرًا لاشتباك بعض منسوبيه مع لاعبي النصر.

كما تم تغريم النصر 7500 دولار يعلق نصفها نظرًا لحدوث اشتباكات بين منسوبيه بعد نهاية المباراة مع الهلاليين، و3 آلاف دولار بعد دخول 8 أشخاص غير مصرح لهم إلى غرفة الملابس.

وتم إيقاف حسين عبدالغني إداري النصر السابق 4 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا.