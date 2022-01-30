لا يزال يحاول نادي النصر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، إقناع المهاجم الجابوني بيير أوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزي بالانضمام لصفوف أصفر العاصمة.

النصر يوافق على شروط أوباميانج

وبحسب ما ذكره الصحفي جيمس بينج فإن العالمي أبدى استعداده لدفع نفس راتب أوباميانج الذي يتلقاه في آرسنال، كما أشار إلى أن النصر يفكر في إدراج بند لفسخ العقد بعد 12 شهرًا، مما يسمح للاعب الجابوني بالعودة إلى أوروبا.

وأضاف بينج أن النصر يرغب في التعاقد مع اللاعب الجابوني لمدة 3 أعوام ونصف، كما أن النصر أمضى أسابيع للعمل على تهدئة اللاعب الجابوني الذي خشي من الانتقال إلى السعودية لأسباب شخصية ومهنية.

آخر فرصة من النصر

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي فابريزيو رومانو إن النصر حدد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت بريطانيا الثالثة عصرًا اليوم بتوقيت السعودية، للرد على عرضه من قبل اللاعب الجابوني وفي حال عدم الرد، فسوف يسحب النصر عرضه.

وذكر موقع Athletic البريطاني أن اللاعب الجابوني لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي حاليًا، مفضلًا اللعب في ناد أوروبي آخر.

يذكر أن آرسنال كان تلقى عروضًا رسمية من ناديي النصر والهلال لضم المهاجم الجابوني لكن اللاعب الجابوني يتقاضى 300 ألف يورو أسبوعيًا، وهو ما يمثل عقبة في انضمامه لأي ناد أوروبي بالفترة المقبلة.