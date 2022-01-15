أكد وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس.

التهيئة النفسية للطلبة:

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: استعدادًا للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ وزير التعليم يؤكد في اجتماعه مع مديري التعليم على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس.

تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة:

كما شدد وزير التعليم على أهمية تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية”؛ للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

وفي وقت سابق، قررت وزارة التعليم، استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20/‏ 6/‏ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

وأكدت وزارة التعليم، أنها تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.