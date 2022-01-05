أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقدم جائزة خاصة للاعب الحسم في مباراة الهلال والفيصلي ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

كأس السوبر السعودي غدًا

وتتجه أنظار الجماهير إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الخميس، لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي، التي تشهد حضورًا جماهيريًا، حيث تم طرح التذاكر بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويدخل الزعيم مباراة كأس السوبر السعودي بهدف التتويج باللقب للانفراد بصدارة قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الجائزة تحفز لاعبي الهلال والفيصلي

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم الراعي شركة مياه بيرين لجائزة لاعب الحسم في مباراة الهلال والفيصلي، تصل إلى 30 ألف ريال، وفقًا لعدة معايير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيسعى لاعبو الفريقين للظهور بشكل مميز؛ وتقديم أفضل ما لديهم، لحصد لقب كأس السوبر السعودي، ونيل جائزة لاعب الحسم، خاصة أن الحصول عليها يعني الدور الهام والرئيسي الذي لعبه هذا النجم في فوز فريقه بالبطولة.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع جائزة لاعب الحسم في مباراة الهلال والفيصلي، وتوقع جمهور الأزرق أن يلعب سالم الدوسري وبيريرا دورًا في الفوز، فيما يتوقع مشجعو عنابي سدير أن يساهم جوليو تفاريس في فوزه.