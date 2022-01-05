أكد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم صعوبة مواجهة فريقه الهلال ضد الفيصلي، مشددًا في الوقت ذاته على جاهزية جميع اللاعبين.

جارديم يشيد بإمكانيات الفيصلي

وقال جارديم خلال المؤتمر الصحافي بالمباراة المرتقبة: “هذا النهائي الثاني لنا هذا الموسم، وسنواجه فريقًا لديه إمكانيات جيدة ونافسنا في آخر مباراة بالدوري، ما يزيد من صعوبة اللقاء”.

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “مباراتنا السابقة أمام الفيصلي ظهرنا في شوطها الثاني بشكل أفضل عن الأول، وقد نخوض المباراة بفكر مختلف، وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة بما فيهم ناصر الدوسري”.

وأضاف جارديم خلال تصريحاته قائلًا: “الهلال دومًا له الأفضلية في النهائيات، لكن علينا أن نثبت تلك الأفضلية في الملعب، ولدينا القدرة والإمكانية لتحقيق جميع البطولات التي ينافس فيها”.

كأس السوبر السعودي غدًا

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الخميس، مباراة الهلال ضد الفيصلي نهائي كأس السوبر السعودي، بحضور الجماهير.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف، اليوم الأربعاء، عن معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة النهائية غدًا، وقيمة الجائزة المالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).