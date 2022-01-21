حقق منتخب جامبيا فوزًا قاتلًا على منتخب تونس بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ملخص مباراة تونس وجامبيا

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، مع هدوء في الأداء وعدم خلق فرص هجومية من قبل منتخب نسور قرطاج.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة طرد اللاعب حنبعل مجبري من المنتخب التونسي بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

جامبيا تحقق الفوز الثاني في البطولة

ونجح المنتخب الجامبي في إحراز الهدف الأول والوحيد في المباراة من تصويبة يسارية من قبل اللاعب إيلي جالو في الدقيقة التسعين.

وتجمد رصيد منتخب نسور قرطاج عند 3 نقاط في المركز الثالث ليتأهل ضمن أحسن منتخبات صاحبة المركز الثالث عن المجموعة السادسة، ليواجه منتخب نيجيريا في دور الستة عشر يوم الأحد المقبل.

أما منتخب جامبيا فتأهل عن المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.