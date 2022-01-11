بدأت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران أمس، استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية المدعومة في مرحلتها الـ 11 للعام 2022، ويستمر ذلك حتى 30 يناير الجاري.

وأوضح عميد العمادة، الدكتور ماطر محنشي، أن البرامج المدعومة هي برنامج الفرق البحثية، وبرنامج الشراكات البحثية، وبرنامج بحوث منطقة نجران، إضافةً إلى برنامج دعم الأولويات الوطنية في البحث والابتكار، مشيراً إلى أن توجهات الجامعة البحثية تركز على التخصصات الحديثة ومتطلبات سوق العمل كتوجهات الطاقة والتقنية والمياه والموارد المتقدمة، وكذلك العلوم الإنسانية النظرية والإدارة والاقتصاد والصحة العامة.

الجدول الزمني للبرامج

وأكد محنشي، أن العمادة وضعت الجدول الزمني للبرامج بدءاً من التقديم من تاريخ 10 يناير الجاري حتى 30 من الشهر نفسه عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية بواسطة الباركود المرفق بالإعلان، فيما سيتم الإعلان عن المقترحات البحثية المقبولة بتاريخ 15 فبراير المقبل، وتوقيع العقود مع الباحثين المقبولة مشاريعهم من تاريخ 15 فبراير حتى تاريخ 22 من الشهر ذاته، مطالبًا الراغبين في التقديم بالاطلاع على الشروط و الآليات لكل برنامج حسب اللائحة التنظيمية للبرامج البحثية على الموقع الإلكتروني لعمادة البحث العلمي.