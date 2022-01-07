وثقت صحيفة “المواطن” متسابقي رالي داكار 2022 وهم يعبرون من العاصمة الرياض خلال فعاليات الرالي المقامة حاليًّا بأكثر من منطقة في المملكة.

أبرز نتائج اليوم بـ رالي داكار:

وضمن منافسات اليوم، وسع السائق القطري ناصر العطية صدارته للرالي ليتفوق بفارق 48 دقيقة عن أقرب مطارديه، وذلك بعد أن جاء السعودي يزيد الراجحي مكان الفرنسي سيباستيان لوب كأقرب منافس للسائق القطري في فئة السيارات.

ونجح الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا في الفوز بالمرحلة السابعة في الرياض، بينما جاء ماتياس إكستروم سائق أودي ثانيًا والراجحي ثالثًا.

العطية يتفوق في الترتيب العام:

وجاء العطية في المركز العاشر بهذه المرحلة، لينجح في صدارة الترتيب العام بفارق 48 دقيقة و54 ثانية على الراجحي الذي يتقدم حاليًّا بفارق دقيقة ونصف على لوب بطل العالم للراليات تسع مرات.

وتوقفت فئة الدراجات النارية بعد مرور 101 كيلومتر من المرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية.